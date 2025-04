(ФОТО, ВИДЕО) БРОЈ ЖРТАВА НАПАДА НА ФЕСТИВАЛУ У ВАНКУВЕРУ ПОРАСТАО НА 11 (ФОТО) Млади Азијац ЗАЛЕТЕО СЕ АУТОМ У ЉУДЕ

Медији су раније данас пренели да се један мушкарац залетео аутомобилом међу људе окупљене на фестивалу филипинске заједнице и усмртио и повредио већи број људи, преноси ББЦ.

Вршилац дужности шефа полиције Стив Раи изјавио је да су поступци једне особе "уздрмали колективни осећај сигурности".

"Немогуће је претерати када говоримо о томе колико је живота заувек обележио овај нападач", рекао је Раи и додао да постоји много питања без одговора о томе зашто се догодио овај ужасан злочин, шта је био мотив и да ли је нешто могло бити учињено да се то спречи.

Полиција је саопштила да је 36-огодишњи мушкарац из Ванкувера ухапшен на лицу места, да одељење за тешка кривична дела надгледа истрагу и да је полиција уверена да овај напад није био акт тероризма.

Видео који кружи друштвеним мрежама приказује млађег мушкарца у црној дуксерици са капуљачом који је леђима наслоњен на ограду од жичане мреже поред полицијаца и пролазника који вичу на њега и вређају га.

Раи је одбио да коментарише видео, али је рекао да је осумњичена особа у притвору и да је реч о "усамљеном мушкарцу који је од раније познат полицији".

Нападач је у суботу у 20.14 часова возилом улетео међу људе који су присуствовали фестивалу Дан Лапу Лапу, саопштила је полицијска управа Ванкувера на друштвеним мрежама.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq

— OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025