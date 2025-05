(ФОТО/ВИДЕО) У ДВОРИШТУ ЗАТЕКАО НАСУКАН БРОД Грдосија дуга 136 метара зауставила се на неколико метара од куће, ево шта се десило

Брод "НЦЛ Салтен" ударио је у обалу нешто пре пет ујутру у четвртак, након што је ушао у Трондхеимски фјорд на путу ка западном норвешком граду Оркангеру.

Један од комшија посматрао је у неверици како се брод, који се кретао брзином од око 30 километара на сат, не зауставља, већ право улази у двориште Јохана Хелберга, замало промашивши кућу.

Хелберг, који живи у месту Бинесет надомак Трондхејма, каже да га је пробудило звоно на вратима. Комшија је стајао испред куће, а кад је погледао кроз прозор, видео је прамац брода.

"Пришао сам прозору и био потпуно затечен. Огроман брод! Морао сам да савијем врат да бих видео његов врх. Било је потпуно нестварно", испричао је за британски Гардијан.

На броду, који је регистрован на Кипру, налазило се 16 чланова посаде – Норвежани, Литванци, Украјинци и Руси. Срећом, нема повређених ни загађења мора. Полиција је отворила истрагу и идентификовала једног осумњиченог са брода.

"Иначе бродови скрећу лево или десно када улазе у фјорд, али овај је само продужио право", каже Хелберг, који у истој кући живи већ 25 година. "Био је веома близу кући."

Зашто се ово десило?

Портпарол полиције из округа Тренделаг, Пер Кристијан Стоке, потврдио је за националну телевизију НРК да је један члан посаде осумњичен и да је у току испитивање свих чланова.

Полиција тренутно разматра више могућих узрока, укључујући технички квар и људску грешку.

