(ФОТО/ВИДЕО) СИТУАЦИЈА ЈЕ ОЗБИЉНА, ПРИПРЕМАМО СЕ ЗА НАЈГОРЕ Драма у Швајцарској, сви становници села добили рок од 90 минута да напусте своје куће!

Планинско село Блатен, које се налази у подножју планине, из безбедносних разлога је потпуно евакуисано.

Око 300 становника морало је да напусти своје куће у року од 90 минута, након што су геолози у Швајцарској утврдили да би се са стеновитог гребена испод скоро 4.000 метара високог врха Бичхорн могле одвојити додатне огромне масе стена, пише Bild.

Већ од прошлог уторка планина је почела да клизи: процењује се да је око 1,5 милиона кубних метара стена већ пало ка долини, али их је углавном зауставила стенска удолина. Међутим, опасност још није прошла: додатних, у најгорем случају, 3,5 милиона кубних метара стена могло би се ускоро обрушити – директно ка планинском селу.

