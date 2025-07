(ФОТО/ВИДЕО) ТИНЕЈЏЕР (16) УБИО ЈЕДНО ДЕТЕ (8), РАНИО ДВОЈЕ У ШКОЛИ Стравичан злочин у Бразилу

Дечак стар осам година подлегао је након напада повредама у болници, а повређене су и две осмогодишње девојчице, саопштили су званичници.



Нападача старог 16 година полиција је ухапсила, пренео је Г1.глобо.

Мотиви напада за сада нису познати, а истрага ће утврдити све околности инцидента.

🚨BRASIL: Adolescente de 16 anos invade escola no Rio Grande do Sul com facão, mata criança de 8 anos e fere alunos e professora pic.twitter.com/hq8msakXFP

