ФУРИОЗАН ПРОБОЈ РУСА: Украјинска одбрана се просто урушила СВЕ БЛИЖИ СЛАВЈАНСКУ И КРЕМАТОРСКУ
Руске снаге су изненадно пробиле одбрану украјинске војске код села Золоти Колодјаз, североисточно од Добропиља, остваривши један од најзначајнијих померања фронта од почетка позиционог рата.
Пробој је дубок најмање 15 километара, а неки извори говоре да би могао достићи чак и 19 километара, што отвара могућност опкољавања кључних градова као што су Славјанск и Краматорск.
Према извештајима, напад је почео 10. августа када су руски диверзантски и извиђачки одреди у само два дана продрли десет километара у дубину украјинске територије. Потом су уз подршку моторизованих јединица, укључујући моторциклисте, заобишли главне положаје и заузели Кучерив Јар, Золоти Колодјаз и Веселе, преноси портал index.hr.
Тамо појачавају снаге за наставак офанзиве — у последња 24 сата у Веселе је стигло око двадесет нових војника. Циљ им је да се приближе путу између Добропоља и Краматорска, док чврсто држе положаје код Нововођане и Петривке.
Главни проблем украјинске одбране јесте хроничан недостатак пешадије, који траје још од фебруара прошле године. На првој линији фронта фали чак 30 до 40 одсто војника, што доводи до ретких ротација и исцрпљених јединица неспособних да дуго издрже напад.
Распад војне команде и лоша координација оставили су празнине у одбрани које руске мобилне јединице без проблема користе за пробијање и обилажење чак и недавно изграђених утврђења.
Бивши начелник штаба одбране Мариупоља, потпуковник Богдан Кротевич, оштро критикује војни врх Украјине за стратешке грешке које су ослабиле одбрану на потезу од Покровска до Костјантинівке. Он упозорава да су Покровск и Мирноград скоро окружени, док Костјантинівка трпи јак притисак. Постоји опасност да руске снаге пробију ка Костјантинівки и споје се са трупама које напредују из правца Лимана, што би отворило пут за преузимање целог Донбаса и представљало снажан предност у преговорима руском председнику Владимиру Путину.
Украјина је ради успоравања напредовања пребацила 92. јуришну бригаду са харковског сектора и 4. бригаду Националне гарде из Добропиља, али војни стручњаци сумњају да ће то бити довољно без скраћења фронта и унапређења командне структуре.
Ситуација на терену се брзо мења, а упозорења постају све алармантнија: ако Руси наставе овим темпом, Добропоље би могло пасти пре Покровска.