ГАРДИЈАН ТВРДИ: Подаци израелске војске показују да је међу убијенима у Гази 83 одсто цивила
ГАЗА: Према подацима поверљиве базе података израелске војне обавештајне службе, пет од шест Палестинаца које су убиле израелске снаге у Гази су цивили, што представља екстремну стопу убијања цивила, пише данас Гардијан.
Према заједничкој истрази Гардијана, израелско-палестинског листа "+972" и хебрејског медија "Лоцал Цалл", израелски обавештајци су до маја, 19 месеци од почетка рата у Гази, именовали 8.900 бораца Хамаса и Палестинске исламског џихада који су убијени или "вероватно убијени".
За то време, према подацима здравствених власти у Гази, израелски напади су довели до смрти 53.000 Палестинаца, што укључује и борце и цивиле.
Од овог броја, борци који су именовани у израелској војној бази података чинили су само 17 одсто укупног броја жртава, што указује на то да је 83 одсто погинулих било цивила.
Ова размера цивила и бораца међу убијенима је изузетно висока за савремени рат, чак и у поређењу са сукобима који су постали познати по неконтролисаном убијању, укључујући сиријски и судански грађански рат, наводи Гардијан.
"Овај проценат цивила међу погинулима изузетно је висок, нарочито јер траје већ толико дуго“, изјавила је Тереза Педерсон из Упсала програма података о сукобима, који прати цивилне жртве широм света.
Многи истраживачи геноцида, правници и активисти за људска права, укључујући израелске академике и групе за људска права, тврде да Израел спроводи геноцид у Гази, позивајући се на масовно убијање цивила и наметнуту глад.
Израелска војска у одговору израелским медијима укљученим у истрагу није оспорила постојање базе података нити податке о погинулим припадницима Хамаса и Исламског џихадиста, али када је Гардијан затражио коментар о истим подацима, портпарол ИДФ је рекао да су одлучили да „преформулишу“ одговор.
У кратком саопштењу послатом Гардијану није директно одговорено на питања о бази података војне обавештајне службе, већ је наведено да су „бројке представљене у чланку нетачне“, без прецизирања које податке израелска војска оспорава.
Такође је речено да бројеви "не одражавају податке доступне у системима ИДФ-а", али без прецизирања о којим системима је реч.
Јицак Брик, пензионисани израелски генерал, рекао је да су израелски војници свесни да политичари преувеличавају број убијених бораца Хамаса.
Брик, који је командовао израелским војним школама, рекао је да је у контакту са активним официрима и да му је један војник из јединице која идентификује Палестинце убијене у Гази рекао да су "већина њих" била цивили.
Многи израелски војници сведоче да су сви Палестинци третирани као циљеви у Гази, истиче Гардијан.