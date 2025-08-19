ГОРИ ПИРИНЕЈСКО ПОЛУОСТРВО Шпанија проглашава ванредно стање због пожара
Шпански премијер Педро Санчез најавио је да ће Влада наредног уторка прогласити ванредно стање у областима погођеним шумским пожарима у региону Екстремадура, посебно у околини места Ла Грања у покрајини Касерес.
Санчез је изјавио да ће, након што пожари буду угашени и процени се економска штета, држава обезбедити средства за обнову уништених подручја, преноси агенција ЕФЕ.
"Држава смо сви ми“, рекао је Санчез и истакао улогу војске (УМЕ), цивилне заштите и шумарских служби, које су, како је навео, "од самог почетка биле на располагању регионалној влади Екстремадуре".
Такође је подсетио да је, након ерупције вулкана на Ла Палми 2021. године, договорено јачање националног система цивилне заштите, што се, додао је, сада примењује.
Санчез је истакао да је активиран и европски механизам цивилне заштите, што омогућава распоређивање ресурса из других делова Европе.
"Ово показује да су, суочени са кризом ове природе, институционална лојалност, воља за сарадњом и солидарност између територија, а такође и између земаља, фундаментални. Они су приоритет како би се прво обуздали, а затим и угасили ови пожари", рекао је он.
Председница Екстремадуре, Марија Гвардиола, позвала је на реформу еколошких закона, које је описала као "превише ригидне и удаљене од реалности сеоских подручја".
Такође је затражила већа улагања у превенцију пожара.