ХИЉАДЕ ЉУДИ ДОШЛО НА КОМЕМОРАЦИЈУ ЧАРЛИЈУ КИРКУ Сви обучени у црвену, белу и плаву одећу ТРАМП ЋЕ ОДАТИ ПОЧАСТ
Хиљаде људи, обучених у црвену, белу и плаву одећу, пролазили су кроз обезбеђење да би присуствовали данас комеморативној служби за америчког патриоту Чарлија Кирка на стадиону у Аризони, где ће амерички председник Доналд Трамп, потпредседник Џеј Ди Венс и други истакнути републиканци одати почаст убијеном активисти.
Фотографије Кирка су постављене на штафелаје дуж пролаза стадиона Стејт Фарм у Глендејлу, који има капацитет од 63.000 места, преноси Ројтерс.
Мноштво људи стигло је још пре зоре да би ушло на стадион и одало пошту Кирку, који је убијен на сцени у Јути 10. септембра док је дебатовао са студентима.
Околни путеви су блокирани, а додатни простор за посетиоце обезбеђен је у оближњој арени.
Трамп је, обраћајући се новинарима пре лета за Аризону, рекао да се нада да ће комеморација бити "време исцељења" и говорио о утицају свог младог политичког савезника, приписујући му заслуге за окупљање подршке републиканцима кроз његову конзервативну студентску активистичку групу Турнинг Поинт УСА.
"Урадио је изванредан посао и имао је утицај на младе јер су га волели. Ако се вратите 10 година уназад, ти су факултети били опасна места за конзервативце, а сада су веома активна. Веома су активна, баш као што је и ова земља", казао је Трамп.
Обезбеђење је изузетно велико, с обзиром на присуство Трампа и неколико чланова његове владе, као и на сталну политичку тензију након Киркнове смрти, наводи Ројтерс.
Велике америчке заставе висе са обе стране главне бине, која је била декорисана у бордо и златној боји.
Џиновски екрани приказују фотографије Кирка, укључујући и ону на којој се нагиње да пољуби своју супругу Ерику, која је прошле недеље изабрана за извршну директорку Турнинг Поинт-а.
Кирк, стар 31 годину, убијен је једним метком док је одговарао на питања на догађају на кампусу у Јути, који је организовао Турнинг Поинт.
Студент техничког факултета Тајлер Робинсон, стар 22 године, оптужен је за убиство Кирка, које је изазвало страхове у вези са све чешћим политичким насиљем у САД на читавом идеолошком спектру, истовремено продубљујући поделе међу странкама, пише Ројтерс.