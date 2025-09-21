clear sky
ХИЉАДЕ ЉУДИ ДОШЛО НА КОМЕМОРАЦИЈУ ЧАРЛИЈУ КИРКУ Сви обучени у црвену, белу и плаву одећу ТРАМП ЋЕ ОДАТИ ПОЧАСТ

21.09.2025. 19:18
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
кирк
Фото: Tanjug/AP Photo/John Locher/AP Photo/Ross D. Franklin

Хиљаде људи, обучених у црвену, белу и плаву одећу, пролазили су кроз обезбеђење да би присуствовали данас комеморативној служби за америчког патриоту Чарлија Кирка на стадиону у Аризони, где ће амерички председник Доналд Трамп, потпредседник Џеј Ди Венс и други истакнути републиканци одати почаст убијеном активисти.
   

Фотографије Кирка су постављене на штафелаје дуж пролаза стадиона Стејт Фарм у Глендејлу, који има капацитет од 63.000 места, преноси Ројтерс.
    

Мноштво људи стигло је још пре зоре да би ушло на стадион и одало пошту Кирку, који је убијен на сцени у Јути 10. септембра док је дебатовао са студентима.
    

Околни путеви су блокирани, а додатни простор за посетиоце обезбеђен је у оближњој арени.
    

ЧАРЛИ
Фото: TanjugAP Photo/Ross D. Franklin)/

Трамп је, обраћајући се новинарима пре лета за Аризону, рекао да се нада да ће комеморација бити "време исцељења" и говорио о утицају свог младог политичког савезника, приписујући му заслуге за окупљање подршке републиканцима кроз његову конзервативну студентску активистичку групу Турнинг Поинт УСА.
    

"Урадио је изванредан посао и имао је утицај на младе јер су га волели. Ако се вратите 10 година уназад, ти су факултети били опасна места за конзервативце, а сада су веома активна. Веома су активна, баш као што је и ова земља", казао је Трамп.
    

Обезбеђење је изузетно велико, с обзиром на присуство Трампа и неколико чланова његове владе, као и на сталну политичку тензију након Киркнове смрти, наводи Ројтерс.
    

Велике америчке заставе висе са обе стране главне бине, која је била декорисана у бордо и златној боји.    
    

Џиновски екрани приказују фотографије Кирка, укључујући и ону на којој се нагиње да пољуби своју супругу Ерику, која је прошле недеље изабрана за извршну директорку Турнинг Поинт-а.
    

Кирк, стар 31 годину, убијен је једним метком док је одговарао на питања на догађају на кампусу у Јути, који је организовао Турнинг Поинт.
  

чарли
Фото: Tanjug/AP Photo/Ross D. Franklin)

  

Студент техничког факултета Тајлер Робинсон, стар 22 године, оптужен је за убиство Кирка, које је изазвало страхове у вези са све чешћим политичким насиљем у САД на читавом идеолошком спектру, истовремено продубљујући поделе међу странкама, пише Ројтерс.

комеморација
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
ДОДИК УПАЛИО СВЕЋУ ЗА ЧАРЛИЈА КИРКА „Одрастао је са српском заједницом у Америци, разумео је и волео наш народ"
s

ДОДИК УПАЛИО СВЕЋУ ЗА ЧАРЛИЈА КИРКА „Одрастао је са српском заједницом у Америци, разумео је и волео наш народ“

21.09.2025. 12:31
ДРАМА УОЧИ КОМЕМОРАЦИЈЕ ЧАРЛИЈУ КИРКУ Ухапшен наоружани мушкарац на стадиону
кирк

ДРАМА УОЧИ КОМЕМОРАЦИЈЕ ЧАРЛИЈУ КИРКУ Ухапшен наоружани мушкарац на стадиону

20.09.2025. 23:39
