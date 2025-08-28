ХИТНО НАЛОЖЕНО ПОВЛАЧЕЊЕ 780.000 ПЕРАЧА Постоји опасност од експлозије
ВАШИНГТОН: Више од 780.000 перача под притиском марке "Ryobi", продаваних у Сједињеним Америчким Државама и Канади, повучено је са тржишта због опасности од експлозије делова, што је довело до повреда корисника, саопштила је данас америчка Комисија за безбедност потрошачких производа (CPSC).
Компанија "TTI Outdoor Power Equipment", у власништву корпорације "Techtronic Industries", повлачи одређене моделе због тога што кондензатор може да се прегреје и експлодира, избацујући делове под притиском, наводи се у саопштењу, преноси АП
Према подацима CPSC, забележено је 135 случајева прегревања кондензатора у САД, укључујући 41 експлозију, које су довеле до 32 повреде, међу којима су преломи и повреде прстију, шака, лица и очију.
Здравствене власти Канаде навеле су да у тој земљи није било пријављених додатних инцидената.
Потрошачима се саветује да одмах престану да користе уређаје и посете званичну страницу за опозив производа, где могу добити бесплатан комплет за поправку који садржи заменски кондензатор.
Повлачење се односи на моделе са ознакама RY142300 i RY142711VNM.