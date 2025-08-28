clear sky
26°C
28.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХИТНО НАЛОЖЕНО ПОВЛАЧЕЊЕ 780.000 ПЕРАЧА Постоји опасност од експлозије

28.08.2025. 21:58 22:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
perači
Фото: ChatGTP/илустрација

ВАШИНГТОН: Више од 780.000 перача под притиском марке "Ryobi", продаваних у Сједињеним Америчким Државама и Канади, повучено је са тржишта због опасности од експлозије делова, што је довело до повреда корисника, саопштила је данас америчка Комисија за безбедност потрошачких производа (CPSC).

Компанија "TTI Outdoor Power Equipment", у власништву корпорације "Techtronic Industries", повлачи одређене моделе због тога што кондензатор може да се прегреје и експлодира, избацујући делове под притиском, наводи се у саопштењу, преноси АП

Према подацима CPSC, забележено је 135 случајева прегревања кондензатора у САД, укључујући 41 експлозију, које су довеле до 32 повреде, међу којима су преломи и повреде прстију, шака, лица и очију.

Здравствене власти Канаде навеле су да у тој земљи није било пријављених додатних инцидената.

Потрошачима се саветује да одмах престану да користе уређаје и посете званичну страницу за опозив производа, где могу добити бесплатан комплет за поправку који садржи заменски кондензатор.

Повлачење се односи на моделе са ознакама RY142300 i RY142711VNM.

повлачење с тржишта перачи прозора
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВА ВОЗИЛА СЕ ПОВЛАЧЕ С ТРЖИШТА У СРБИЈИ На њима се налази ГРЕШКА, све потврдило Министарство трговине
аутомобил

ОВА ВОЗИЛА СЕ ПОВЛАЧЕ С ТРЖИШТА У СРБИЈИ На њима се налази ГРЕШКА, све потврдило Министарство трговине

03.10.2024. 10:14 10:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај