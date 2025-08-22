clear sky
18°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИМА ЖРТАВА Преврнут аутобус пун путника на аутопуту, враћали се са излета МНОГИ ЈОШ ЗАГЛАВЉЕНИ У ОЛУПИНИ

22.08.2025. 21:24 21:26
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixyabay.com

Неколико људи је погинуло или је повређено у саобраћајној несрећи у америчкој савезној држави Њујорк у којој је учествовао путнички аутобус који се враћао с излета с Нијагариних водопада, саопштили су локални полицијски званичници.

За сада нема информација шта је изазвало саобраћајну несрећу на аутопуту код Пембрука који се налази на око 40 километара од града Бафало, преноси АП и додаје да фотографије сведока несреће показују преврнут аутобус.

"Тренутно имамо више погинулих, више заглављених и више повређених", рекао је Џејмс О'Калахан, портпарол Њујоршке државне полиције.

Неколико возила хитне помоћи и медицинских хеликоптера транспортовало је повређене са места несреће.

"Било је стакла свуда по путу и ствари људи су биле разбацане по асфалту. Сви прозори су били разбијени", рекао је Павел Стивенс за локални Бафало њуз.

Гувернерка савезне државе Њујорк Кети Хочул саопштила је на друштвеној мрежи X да је обавештена о "трагичној несрећи туристичког аутобуса" и да њена канцеларија сарађује с полицијом и локалним властима.

 

саобраћајна несрећа аутобус погинули
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај