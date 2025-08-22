ИМА ЖРТАВА Преврнут аутобус пун путника на аутопуту, враћали се са излета МНОГИ ЈОШ ЗАГЛАВЉЕНИ У ОЛУПИНИ
Неколико људи је погинуло или је повређено у саобраћајној несрећи у америчкој савезној држави Њујорк у којој је учествовао путнички аутобус који се враћао с излета с Нијагариних водопада, саопштили су локални полицијски званичници.
За сада нема информација шта је изазвало саобраћајну несрећу на аутопуту код Пембрука који се налази на око 40 километара од града Бафало, преноси АП и додаје да фотографије сведока несреће показују преврнут аутобус.
"Тренутно имамо више погинулих, више заглављених и више повређених", рекао је Џејмс О'Калахан, портпарол Њујоршке државне полиције.
Неколико возила хитне помоћи и медицинских хеликоптера транспортовало је повређене са места несреће.
"Било је стакла свуда по путу и ствари људи су биле разбацане по асфалту. Сви прозори су били разбијени", рекао је Павел Стивенс за локални Бафало њуз.
Rollover crash involving tour bus on the New York Thruway leaves multiple dead, others injured #nationalnews https://t.co/71ieZsNZTr
— 12 On Your Side WWBT Richmond (@12OnYourSide) August 22, 2025
Гувернерка савезне државе Њујорк Кети Хочул саопштила је на друштвеној мрежи X да је обавештена о "трагичној несрећи туристичког аутобуса" и да њена канцеларија сарађује с полицијом и локалним властима.