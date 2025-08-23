broken clouds
24°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИПАК ДАЛЕКО ОД МИРА У УКРАЈИНИ Зеленски: Нећемо препустити ниједан део земље

23.08.2025. 17:03 17:11
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
zelenski
Фото: Tanjug (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

КИЈЕВ: Председник Украјине Володимир Зеленски изјавио је данас поводом Дана државне заставе да та земља неће препустити ниједан део своје територије.

Он је нагласио да је застава Украјине симбол наде за грађане на привремено окупираним територијама.

"Ова застава је осећај спасења за људе које враћамо из руског заробљеништва. Када угледају украјинске боје, знају да је зло прошло. Ова застава је циљ и сан за многе наше људе под привременом окупацијом. Чувају је, јер знају да нећемо поклонити своју земљу окупатору", рекао је данас Зеленски на свечаности поводом Дана државне заставе, преноси украјински Униан.

Украјински председник нагласио је да се све више земаља слаже да се трајан мир и безбедност за демократске нације могу обезбедити само заједно с Украјином.

"Нека свако ко је дао свој допринос јачању украјинских боја данас чује речи захвалности. Захваљујем свима који се боре за нашу државу и наш народ“, додао је Зеленски.

Дан државне заставе Украјине обележава се у Украјини 23. августа, а према најраспрострањенијем тумачењу, плава боја представља небо, а жута златна, поља житарица.

Застава украјине је службено усвојена 1992. године.

У част празника, украјинске заставе данас се подижу широм земље и у дијаспори, као знак подршке украјинском народу, објашњава Униан.

Володимир Зеленски Рат у Украјини преговори
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХОЋЕ ДА ПОСРЕДУЈЕ, АЛИ НЕЋЕ ДА ПРИСУСТВУЈЕ Трамп: Зеленски и Путин су као уље и сирће!
tramp

ХОЋЕ ДА ПОСРЕДУЈЕ, АЛИ НЕЋЕ ДА ПРИСУСТВУЈЕ Трамп: Зеленски и Путин су као уље и сирће!

22.08.2025. 19:46 19:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај