ИПАК ДАЛЕКО ОД МИРА У УКРАЈИНИ Зеленски: Нећемо препустити ниједан део земље
КИЈЕВ: Председник Украјине Володимир Зеленски изјавио је данас поводом Дана државне заставе да та земља неће препустити ниједан део своје територије.
Он је нагласио да је застава Украјине симбол наде за грађане на привремено окупираним територијама.
"Ова застава је осећај спасења за људе које враћамо из руског заробљеништва. Када угледају украјинске боје, знају да је зло прошло. Ова застава је циљ и сан за многе наше људе под привременом окупацијом. Чувају је, јер знају да нећемо поклонити своју земљу окупатору", рекао је данас Зеленски на свечаности поводом Дана државне заставе, преноси украјински Униан.
Украјински председник нагласио је да се све више земаља слаже да се трајан мир и безбедност за демократске нације могу обезбедити само заједно с Украјином.
"Нека свако ко је дао свој допринос јачању украјинских боја данас чује речи захвалности. Захваљујем свима који се боре за нашу државу и наш народ“, додао је Зеленски.
Дан државне заставе Украјине обележава се у Украјини 23. августа, а према најраспрострањенијем тумачењу, плава боја представља небо, а жута златна, поља житарица.
Застава украјине је службено усвојена 1992. године.
У част празника, украјинске заставе данас се подижу широм земље и у дијаспори, као знак подршке украјинском народу, објашњава Униан.