ХОЋЕ ДА ПОСРЕДУЈЕ, АЛИ НЕЋЕ ДА ПРИСУСТВУЈЕ Трамп: Зеленски и Путин су као уље и сирће!

22.08.2025. 19:46 19:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
tramp
Фото: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава, Доналд Трамп, изјавио је данас да не би волео да буде присутан на могућем сусрету између председника Украјине и Русије Володимира Зеленског и Владимира Путина.

"Видећемо да ли ће Путин и Зеленски радити заједно. Знате, они су као уље и сирће. Не слажу се баш из очигледних разлога, али видећемо. Видећемо да ли ћу морати да будем тамо, што не бих волео", рекао је Трамп додајући да прижељкује да Зеленски и Путин сами одрже састанак, прености лист Тајмс.

Претходно је председник Украјине Володимир Зеленски изјавио да Русија чини све што је у њеној моћи како би спречила сусрет између њега и руског председника Владимира Путина.

"Руси чине све да спрече да се састанак одржи. Тај састанак је један од елемената како да се оконча рат, а будући да они не желе да га окончају, траже начине да га избегну", рекао је Зеленски данас.

Истовремено, руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је за Ен-Би-Си данас да агенда за самит Русије и Украјине није припремљена.

"Путин је спреман да се сретне са Зеленским када буде припремљена агенда за самит, а та агенда уопште није припремљена", рекао је Лавров.

Он је додао и да је Москва показала "флексибилност" у погледу питања које је Трамп поставио током самита САД и Русије на Аљасци.

Доналд Трамп Володимир Зеленски владимир путин преговори
