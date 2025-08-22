ХОЋЕ ДА ПОСРЕДУЈЕ, АЛИ НЕЋЕ ДА ПРИСУСТВУЈЕ Трамп: Зеленски и Путин су као уље и сирће!
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава, Доналд Трамп, изјавио је данас да не би волео да буде присутан на могућем сусрету између председника Украјине и Русије Володимира Зеленског и Владимира Путина.
"Видећемо да ли ће Путин и Зеленски радити заједно. Знате, они су као уље и сирће. Не слажу се баш из очигледних разлога, али видећемо. Видећемо да ли ћу морати да будем тамо, што не бих волео", рекао је Трамп додајући да прижељкује да Зеленски и Путин сами одрже састанак, прености лист Тајмс.
Претходно је председник Украјине Володимир Зеленски изјавио да Русија чини све што је у њеној моћи како би спречила сусрет између њега и руског председника Владимира Путина.
"Руси чине све да спрече да се састанак одржи. Тај састанак је један од елемената како да се оконча рат, а будући да они не желе да га окончају, траже начине да га избегну", рекао је Зеленски данас.
Истовремено, руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је за Ен-Би-Си данас да агенда за самит Русије и Украјине није припремљена.
"Путин је спреман да се сретне са Зеленским када буде припремљена агенда за самит, а та агенда уопште није припремљена", рекао је Лавров.
Он је додао и да је Москва показала "флексибилност" у погледу питања које је Трамп поставио током самита САД и Русије на Аљасци.