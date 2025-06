ИРАНСКИ ВЕРСКИ ВОЂА ПРОГЛАСИО ПОБЕДУ НАД ИЗРАЕЛОМ Хамнеи сматра и да је Техеран стекао предност у сукобу са САД

"Сматрам да је потребно да честитам великом народу Ирана: Прво, честитка на победи над лажним ционистичким режимом", истакао је он.

По његовим речима, ционистички режим је скоро пропао и био "згњечен ударима Исламске Републике".

Како је истакао, Техеран верује да није само победио Израел, већ је и стекао предност у сукобу са САД.

У међувремену, ирански Савет чувара Устава одобрио је закон о обустави сарадње са Међународном агенцијом за атомску енергију (ИАЕА).

Израел је покренуо операцију против Ирана у ноћи 13. јуна, оптужујући га за спровођење тајног војног нуклеарног програма. Мете напада биле су нуклеарна постројења, генерали, истакнути нуклеарни физичари и ваздухопловне базе.

