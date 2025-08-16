clear sky
НОВИ ДЕТАЉИ О ТРАГИЧНОМ УДЕСУ КОД ПЕРЛЕЗА Настрадали младић (34) био фудбалер, планирао да се жени

16.08.2025. 13:49 13:57
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ информер
Фото: Pixabay.com/dnevnik.rs/youtube/printscreen/RTV Mag

 ЗРЕЊАНИН: У „фијату“ који се синоћ  сударио с „пежоом“ погинуо је С. Д. . Оба возила су планула том приликом., а повређена су обојица возача

Зрењанинац С.  Д. (34) из Зрењанина који је погинуо у језивој саобраћајној несрећи која се догодила у Перлезу, био је фудбалер и играч футсала, а планирао је и у скорије време да се ожени.

Како се раније сазнало, језива саобраћајна несрећа у којој је С.  Д. погинуо, а четири особе повређене догодила се синоћ када су се сударили "фијат" и "пежо".

Саво Д. погинуо је на месту несреће док су четри особе из оба возила тешко повређене.

- Младић који је погинуо био је путник у аутомобилу марке "фијат". Био је фудбалер и изузетан играч футсала. Живео је у Зрењанину, а да трагедија буде још већа планирао је у скорије време да се ожени - каже упознат извор.

Подсетимо, након судара оба возила су планула.

- Повређена су оба возача из сударених возила и још два путника. Нико не зна како се судар догодио и ко је одговоран. Полиција је обавила увиђај којим ће бити утврђени сви детаљи ове трагедије - рекао је саговорник за медије.

(Телеграф.рс/Информер)

