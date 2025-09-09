„Исцрпљени су, остали су без новца и гладни су“ УН: ЗА ВЕЛИКИ БРОЈ ПАЛЕСТИНАЦА ЕВАКУАЦИЈА ИЗ ГРАДА ГАЗЕ ЈЕ НЕМОГУЋА

light rain
Већина људи је већ расељена безброј пута!

УН: ЗА ВЕЛИКИ БРОЈ ПАЛЕСТИНАЦА ЕВАКУАЦИЈА ИЗ ГРАДА ГАЗЕ ЈЕ НЕМОГУЋА

09.09.2025. 22:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
gaza
Фото: Tanjug (AP Photo/Jehad Alshrafi)

ЊУЈОРК: Портпарол Уједињених нација Стефан Дижарик изјавио је данас да, иако је Израел издао наредбу за евакуацију која покрива цео град Газу, где се склонило око милион Палестинаца, велики број оних који су још тамо сматрају да је одлазак из града "једноставно немогућ".

Дижарик је објаснио да превоз из града Газе може да кошта више од 1.000 долара, да је приобални пут једва проходан, као и да су локације за расељавање на југу Појаса Газе већ пребукиране, пренео је Тајмс оф Израел.
 

Већина људи је већ расељена безброј пута. Исцрпљени су, остали су без новца и гладни су, указао је Дижарик.
 

Према његовим речима, још око 9.400 људи је успело да напусти северни део Појаса Газе и пређе у јужни део, чиме је број расељених од средине августа достигао готово 62.000.
 

Упркос наредби за евакуацију града Газе, велики број Палестинаца ће остати у северном делу Појаса, процењују УН.
 

Газа Палестинци УН
Вести Свет
