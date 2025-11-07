Издат налог за хапшење Нетанјахуа због геноцида у Гази УКУПНО 37 ОСУМЊИЧЕНИХ
07.11.2025. 20:40 20:44
АНКАРА: Турско правосуђе издало је данас налоге за хапшење израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и неколико израелских званичника, због, како се наводи, злочина против човечности и геноцида.
Како је саопштила Канцеларија главног тужиоца Истанбула, налози за хапшење односе се на укупно 37 осумњичених, укључујући министра одбране Израела Каца и министра националне безбедности Итамара Бен Гвира, преноси Анадолија.
У саопштењу се, наводи да су, као резултат геноцида и злочина против човечности које је Држава Израел систематски починила у Гази, хиљаде људи, укључујући жене и децу, изгубиле животе, хиљаде других су повређене, а стамбена подручја су постала неупотребљива.