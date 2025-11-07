light rain
9°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДНОСИ СА ПУТИНОМ НИКАД БОЉИ? Песков: Потпуно су нетачни извештаји медија да је Лавров пао у немилост

07.11.2025. 19:30 20:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
s
Фото: Tanjug/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Извештаји западних и украјинских медија да је руски министар спољних послова Сергеј Лавров "пао у немилост" руског председника Владимира Путина су потпуно нетачни, изјавио је данас портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"У овим извештајима нема ничега што одговара стварности", рекао је Песков на конференцији за новинаре, преноси TASS.

Одговарајући на питање да ли је Лавров и даље на функцији, Песков је казао да "Лавров ради као министар спољних послова".

Москов тајмс, независни медиј са седиштем у Холандији,  објавио је јуче да је Путин склонио Лаврова са терена и да је министар нестао из јавности након што су Сједињене Америчке Државе нагло отказале предложени самит са Русијом у Будимпешти, преноси европски Политико.

Према интернет страници руског Министарства спољних послова, Лавров се последњи пут појавио у јавности 28. октобра, када је учествовао на Међународној конференцији о евроазијској безбедности у Минску, главном граду Белорусије.

Сергеј Лавров владимир путин
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај