ОДНОСИ СА ПУТИНОМ НИКАД БОЉИ? Песков: Потпуно су нетачни извештаји медија да је Лавров пао у немилост
Извештаји западних и украјинских медија да је руски министар спољних послова Сергеј Лавров "пао у немилост" руског председника Владимира Путина су потпуно нетачни, изјавио је данас портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"У овим извештајима нема ничега што одговара стварности", рекао је Песков на конференцији за новинаре, преноси TASS.
Одговарајући на питање да ли је Лавров и даље на функцији, Песков је казао да "Лавров ради као министар спољних послова".
Москов тајмс, независни медиј са седиштем у Холандији, објавио је јуче да је Путин склонио Лаврова са терена и да је министар нестао из јавности након што су Сједињене Америчке Државе нагло отказале предложени самит са Русијом у Будимпешти, преноси европски Политико.
Према интернет страници руског Министарства спољних послова, Лавров се последњи пут појавио у јавности 28. октобра, када је учествовао на Међународној конференцији о евроазијској безбедности у Минску, главном граду Белорусије.