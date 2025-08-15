Израел и Јужни Судан преговарају о пресељењу Палестинаца из Газе ПАЛЕСТИНЦИ ПЛАН ОДБАЦИЛИ КАО НЕПРИХВАТЉИВ
Израел и Јужни Судан воде преговоре о пресељењу Палестинаца из Газе у ту афричку земљу, пренео је Ројтерс наводе више извора упућених у ситуацију.
Како се наводи, палестински лидери су тај план брзо одбацили као неприхватљив.
Извори, који су за Ројтерс говорили под условом анонимности, рекли су да још није постигнут никакав споразум, али да су разговори између Јужног Судана и Израела у току.
План би предвиђао премештање људи из Газе у Јужни Судан који се суочава са дуготрајним политичким и етнички мотивисаним насиљем.
Три извора су рекла да је могућност пресељења Палестинаца у Јужни Судан покренута током недавног састанака између израелских званичника и министра спољних послова Јужног Судана Семаје Кумбе.
Ројтерс подсећа и да је Министарство спољних послова Јужног Судана у среду одбацило извештаје о плану пресељења као неосноване.
Васел Абу Јусеф, члан Извршног комитета Палестинске ослободилачке организације, рекао је да палестинско руководство и народ "одбацују сваки план или идеју о расељавању било ког од њихових људи у Јужни Судан или на било које друго место".
Заменица израелског министра спољних послова Шарен Хаскел, која је ове седмице посетила главни град Јужног Судана, Џубу, рекла је за Ројтерс да ти разговори нису били усмерени на пресељење.
"Разговори су се водили о спољној политици, мултилатералним организацијама, хуманитарној кризи, правој хуманитарној кризи која се дешава у Јужном Судану и о рату", рекла је Хаскел.