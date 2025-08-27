ИЗРАЕЛСКИ ТЕНКОВИ НА УЛИЦАМА ГАЗЕ Израелци напредовали у нова подручја града
ГАЗА: Израелски тенкови ушли су у нова подручја на ободу града Газе током протекле ноћи, уништавајући куће, а неколико особа је рањено, испричали су очевици.
Тенкови су током ноћи ушли у четврт Ебад-Алрахман на северу града, где су гранатирали куће, приморавајући становнике да се склоне дубље у подручје Газе, пренео је Ројтерс.
Израел је раније саопштио да се припрема да покрене нову офанзиву на град Газу који је описао као последње упориште Хамаса.
У граду тренутно живи око половина од два милиона становника Газе, а израелске власти су навеле да ће њима бити речено да се евакуишу.
Хиљаде становника су већ отишле, али верске вође данас су изјавиле да неће то урадити, јер би, како су навели, одлазак из града Газе на југ био раван смртној пресуди.
"Из тог разлога, свештенство и монахиње су одлучили да остану и наставе да брину о свима онима који су ту", наводи се у заједничком саопштењу грчке Православне патријаршије и Латинске патријаршије из Јерусалима.
Портпарол израелске војске за арапски језик, Авичај Адрае, казао је да је евакуација града неминовна, а израелске власти су почеле да организују допремање шатора у енклаву.
"Пре преласка на следећу фазу рата, желим да потврдим да на југу Појаса Газе постоје огромна, празна подручја, као што је случај и у централним камповима и Ал-Мавасију. У тим подручјима нема шатора", рекао је он поводом страховања становника да у централним и јужним областима нема довољно простора.
У међувремену, званичници Уједињених нација навели су да је Појасу Газе потребно око 1,5 милиона нових шатора, пренео је Ројтерс.