ЈЕЗИВ ЗЛОЧИН Полиција ухапсила Ирачанина осумњиченог да је ГУРНУО ДЕВОЈКУ ПОД ВОЗ
Немачка полиција ухапсила је 31-годишњег Ирачанина осумњиченог за смрт девојке (16) коју је ударио теретни воз на железничкој станици у граду Фридланд у покрајини Доња Саксонија, пренели су данас немачки медији.
У почетку је полиција претпоставила да је реч о несрећи, али је у истрази дошло до преокрета када су пронађени јасни траговИ ДНК ухапшеног Ирачанина на десном рамену страдале девојке, пренео је Билд.
Ирачанин је осумњичен да је 11. августа намерно гурнуо тинејџерку под теретни воз који је улазио у станицу, саопштило је данас тужилаштво.
“Нашли смо значајне количине ДНК осумњиченог на девојчином рамену, тако да то искључује могућност да ју је он само додирнуо. У питању је морао да буде јачи контакт, што отвара велике сумње”, казао је за Билд виши јавни тужилац Андреас Бук.
На дан инцидента, полиција је позвана на железничку станицу јер је један мушкарац изазивао неред, а на лицу места припадници полиције су затекли три особе, укључујући осумњиченог.
Он их је повео до перона на којем је лежала мртва девојка, негирајући било какву умешаност.
Пошто испрва није било никаквих доказа, он је пуштен, али је откриће ДНК трагова довело до обрта у истрази, наводи лист.
Захтев који је Ирачанин поднео за азил је одбијен у децембру 2022., а ове године је требало да буде депортован у Литванију.
Он је у међувремену одслужио затворску казну у јулу због неплаћене новчане казне, а потом су имиграционе власти поднеле захтев да буде упућен у депортациони притвор, али га је суд у Хановеру одбацио.
Ирачанин је након тога поново поднео захтев за азил у Фридланду у Доњој Саксонији, подсећа Билд.
Како је наведено из тужилаштва, осумњиченом је претходно дијагностификована параноидна шизофренија, и он је за сада упућен у психијатријску болницу, а суд ће одлучити да ли ће ту остати трајно, или ће бити осуђен на затворску казну.
Тужилац Бук је казао да његови мотиве за сада нису познати, као и да је девојка била насумична жртва.