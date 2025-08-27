ЈЕЗИВО! ТИНЕЈЏЕРКА ЈАВНО СИЛОВАНА КАО ЧИН ОСВЕТЕ Платила цех јер је њен брат претходно силовао девојчицу (12) ЗБОГ ОВОГ ЧИНА УХАПШЕНО 20 ОСОБА
У граду Мултану у Пакистану ухапшено је око 20 особа због организовања силовања девојчице (16) као чина освете за наводно силовање дванаестогодишњакиње које је починио њен брат.
Полиција је саопштила да су породице две девојчице у сродству и да су заједнички договориле ову „казну“.
Према речима полицијског службеника Алаха Бакша, сеоско веће је наложило силовање 16-годишњакиње као одмазду за силовање 12-годишње девојчице, за које је оптужен њен брат. Човек чија је сестра наводно силована обратио се већу, које је потом одлучило да он силује сестру оптуженог, што је, према полицији, и учињено.
Према извештају пакистанских новина Dawn, силовање 16-годишњакиње догодило се пред очима сеоског већа и њених родитеља. Након овог ужаса, мајке обе жртве поднеле су пријаву полицији. Медицински прегледи потврдили су силовање у оба случаја. Полицијски службеник Ахсан Јунас изјавио је за BBC да је прва жртва имала између 12 и 14 година, док друга, силована из освете, има 16 или 17 година.
Полиција је поднела пријаву против 25 особа, али осумњичени за прво силовање и даље је на слободи. Док неки извори наводе да је силовање наредило сеоско веће (џирга), други тврде да је то била одлука две породице. Џирге, традиционална већа локалних старешина, често решавају спорове у руралном Пакистану, али су незаконите због контроверзних одлука попут убистава из части или силовања као освете.
У Пакистану жртве сексуалног насиља ретко пријављују нападе због друштвене стигме и осуде са којима се суочавају.