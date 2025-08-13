КАКВА ЋЕ БИТИ СУДБИНА ГАЗЕ? Јужни Судан негира да води преговоре са Израелом о пресељењу Палестинаца
ЏУБА: Јужни Судан негира да води преговоре са Израелом о пресељењу Палестинаца из Појаса Газе на њихову територију, јавља Тајмс оф Израел.
У саопштењу ове афричке земље наводи се да су недавни наводи о таквим потезима неосновани и да не одражавају политику Јужног Судана.
Шест извора потврдило је раније данас за АП да Израел води преговоре са Јужним Суданом о могућем пресељењу Палестинаца из Појаса Газе у ту источноафричку земљу.
Према том извештају, споразум би могао да допринесе јачању политичких и економских веза између две државе. Јужносудански званичници обавестили су оснивача америчке лобистичке фирме која сарађује са том афричком државом, Џоа Славика, о разговорима, а он је потом додао да израелска делегација планира да посети ту земљу због могућности оснивања кампова за Палестинце који желе да се евакуишу.
Наводе о разговорима је потврдио и Едмонд Јакани, директор организације цивилног друштва у Јужном Судану, који је, како је нагласио, о тој теми разговарао са званичницима своје земље.
Министар спољних послова Јужног Судана, Семаја Кумба, прошле недеље је посетио Израел и Западну обалу, на позив израелског министра спољних послова Гидеона Сара.
У делегацији су били и генерални директор министарства Цахи Дикштајн и заменица министра Шарен Хаскел.
Израел и Јужни Судан успоставили су блиске односе још пре него што је та афричка држава стекла независност 2011. године.
Израел је био једна од првих земаља на свету која га је признала као суверену државу, што је довело до блиских билатералних односа.