КАТАСТРОФА У КАШМИРУ Поплаве и клизишта однели најмање 60 живота, више од 100 људи нестало
СРИНАГАР: Најмање 60 особа је погинуло, а више од 100 људи се води као нестало након што су јаке кише изазвале поплаве и клизишта у индијском делу Kашмира, саопштиле су данас власти.
Спасиоци трагају за затрпанима у блату и рушевинама у селу Часоти, где је дошло до изненадне бујице која је захватила ходочаснике на путу ка светилишту Мачаил Мата, пренео је Ројтерс.
Поплава је погодила јуче ту област у тренутку када су се верници окупљали на ручку пре планираног успона ка хималајском храму.
На терену су спасиоци, који користе лопате и конопце и прелазе импровизоване мостове у потрази за несталима.
Локалне власти наводе да би испод рушевина могло да буде још 100 до 150 људи.
Ово је друга велика непогода на Хималајима за нешто више од недељу дана, након што је поплава погодила село у индијској држави Утараканд.
Премијер Индије Нарендра Моди је, у обраћању поводом Дана независности, рекао да се земља суочава са низом природних непогода, укључујући клизишта и провале облака.
Индијски метеоролошки завод упозорио је да изненадне обилне падавине могу да изазову тешке последице у планинским подручјима током сезоне монсуна.