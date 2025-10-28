КАЗНЕ ИЗ ДОБА КАРАНТИНА БИЛЕ НЕЗАКОНИТЕ, ГРАЂАНИМА СЕ ВРАЋА НОВАЦ Уставни суд "поништио" корону, ГРАЂАНИМА СЕ ВРАЋА 26 МИЛИОНА ЕВРА
Уставни суд Шпаније наложио је влади те земље да врати око 26 милиона евра казни изречених током карантина уведеног 2020. године због пандемије вируса Kовид-19.
Суд је оценио да су делови хитних уредби неуставни, због чега су многе новчане казне постале неважеће, преноси "Јуровикли њуз".
Током врхунца пандемије 2020. године, широм Шпаније полиција је изрицала казне за ствари попут изласка напоље без дозволе или окупљања у групама, а те казне су се заснивале на законима о ванредним ситуацијама, укључујући контроверзни "закон о забрани кретања".
Међутим, наводи се, у јулу 2021. године, Уставни суд је прогласио кључне делове тих наредби о затварању неважећим јер су превише ограничавале основна људска права попут слободног кретања.
Влада мора да врати сваки евро
Наводи се да ће се пресуда применити ретроактивно, што значи да казне никада нису биле легалне од самог почетка, а као резултат тога, влада мора да врати сваки наплаћени евро.
Министарство територијалне политике саопштило је да је септембра ове године укинуто 92.278 казни, као и да је потребно време за координацију поврата новца између националних, регионалних и локалних полицијских снага.
Извор: Блиц