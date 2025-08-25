clear sky
25°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КИЈЕВ БИ СЛАВНОМ РЕЖИСЕРУ ДА "ДРЖИ СЛОВО" Украјина критиковала Вудија Алена због учешћа на Московској филмској недељи

25.08.2025. 16:46 16:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ FRANCE 24 English

КИЈЕВ: Украјинска влада критиковала је данас америчког филмског аутора Вудија Алена због учешћа на Московској међународној филмској недељи, истакавши да то представља увреду за украјинске глумце и ствараоце коју су убијени у рату против Русије.

"Учешћем на фестивалу који уједињује Путинове присталице и гласноговорнике, Ален намерно затвара очи пред злочинима које Русија свакодневно чини у Украјини већ 11 година. Култура никада не сме да се користи за прикривање злочина или служи као средство пропаганде", саопштило је украјинско Министарство спољних послова, преноси Политико.

Ален се у недељу, путем видео позива укључио на један од панела у оквиру фестивала и говорио на руском догађају заједно са неким од водећих руских филмских редитеља, сниматеља и глумаца, од којих су многи јавно подржали руске операције у Украјини.

Како се наводи, говорио је и о вештачкој интелигенцији и описао посету Совјетском савезу као суморно искуство, али је такође похвалио руску кинематографију и додао да би потенцијално могао да сними филм у Русији, иако још није добио никакве понуде за то.

''Да је било сличних предлога, сео бих и размислио о томе какав би могао да буде сценарио о томе колико се добро (човек) осећа у Москви и Санкт Петербургу", рекао је Ален.

вуди ален Украјина рат русија украјина
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај