КИЈЕВ БИ СЛАВНОМ РЕЖИСЕРУ ДА "ДРЖИ СЛОВО" Украјина критиковала Вудија Алена због учешћа на Московској филмској недељи
КИЈЕВ: Украјинска влада критиковала је данас америчког филмског аутора Вудија Алена због учешћа на Московској међународној филмској недељи, истакавши да то представља увреду за украјинске глумце и ствараоце коју су убијени у рату против Русије.
"Учешћем на фестивалу који уједињује Путинове присталице и гласноговорнике, Ален намерно затвара очи пред злочинима које Русија свакодневно чини у Украјини већ 11 година. Култура никада не сме да се користи за прикривање злочина или служи као средство пропаганде", саопштило је украјинско Министарство спољних послова, преноси Политико.
Ален се у недељу, путем видео позива укључио на један од панела у оквиру фестивала и говорио на руском догађају заједно са неким од водећих руских филмских редитеља, сниматеља и глумаца, од којих су многи јавно подржали руске операције у Украјини.
Како се наводи, говорио је и о вештачкој интелигенцији и описао посету Совјетском савезу као суморно искуство, али је такође похвалио руску кинематографију и додао да би потенцијално могао да сними филм у Русији, иако још није добио никакве понуде за то.
''Да је било сличних предлога, сео бих и размислио о томе какав би могао да буде сценарио о томе колико се добро (човек) осећа у Москви и Санкт Петербургу", рекао је Ален.