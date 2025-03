Он је казао да су руске снаге у Курској области опколиле "око 30 официра НАТО-а који су били задужени за командовање трупама на терену, као и за примање обавештајних података са сателита НАТО-а и прилагођавање удара дубоко у руску територију".

Крајем прошле недеље руска војска је покренула велику офанзиву у региону Курска, а према збирним информацијама руског Министарства одбране које су објављене до сада, Оружане снаге Русије су ослободиле 31 насеље, док су Оружане снаге Украјине изгубиле више од 2.000 војника, навела је РИА новости.

Како је руског председника Владимира Путина раније известио начелник Генералштаба Валериј Герасимов, украјинска група која је била ушла у Курск је изолована и тренутно се систематски уништава, док су у појединим областима руске јединице прешле државну границу и ушле у Сумску област.

‼️🇷🇺🪖 Meanwhile, #Russian media reports from around Sudzha. pic.twitter.com/6LwW9djeTK

