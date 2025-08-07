overcast clouds
КВАР НА СИСТЕМУ ИЗАЗВАО ХАОС НА НЕБУ Више од 1.000 кашњења и на десетинe отказаних летова

07.08.2025. 07:50 08:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
aerodrom
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

ВАШИНГТОН: Компанија Јунајтед Ерлајнс (United Airlines) била је принуђена да привремено обустави све летове широм Сједињених Америчких Држава због техничког квара, који је изазвао више од 1.000 кашњења и десетине отказаних летова, саопштила је компанија.

Према наводима авио-превозника, до проблема је дошло због квара на систему за израчунавање тежине и равнотеже ваздухоплова, који је кључан за безбедно полетање, преноси Еј-Би-Си Њуз (ABC News).

Компанија Јунајтед Ерлајнс саопштила је да ће покрити трошкове оброка и смештаја за погођене путнике.

Секретар за саобраћај САД, Шон Дафи, изјавио је да је квар специфичан за операције Јунајтед Ерлајнса и да није повезан са ширим системом контроле ваздушног саобраћаја.

