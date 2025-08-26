ЛИБАН ПРЕДСТАВЉА ИСТОРИЈСКИ ПЛАН ЗА РАЗОРУЖАЊЕ ХЕЗБОЛАХА Израел најављује контрапредлог
БЕЈРУТ: Либанска влада планира да 31. августа представи план чији је циљ да убеди Хезболах да преда своје оружје, изјавио је специјални изасланик Сједињених Америчких Држава за Сирију и Либан Томас Барак.
Након састанка са председником Либана, Барак је у Бејруту рекао да ће Израел изнети контрапредлог након што добије увид у либански план, пренео је Ројтерс.
Према његовим речима, иницијатива коју Либан припрема не предвиђа нужно употребу силе.
"Либанска војска и влада не говоре о рату, већ о томе како да увере Хезболах да се разоружа", рекао је Барак.
Прошле седмице, заменик лидера Хезболаха Наим Kасем упозорио је власти да се не супротстављају организацији коју подржава Иран, запретивши да у Либану "неће бити живота" ако се то догоди.
Прекид ватре постигнут уз америчко посредовање обавезује либанску државу да разоружа све нерегуларне оружане формације.
Kасем је најавио да су Хезболах и савезнички покрет Амал привремено одложили уличне протесте против амерички подржане иницијативе, остављајући простор за дијалог с властима.
Ипак, упозорио је да би будуће демонстрације могле да буду усмерене према америчкој амбасади у Бејруту.
Kабинет израелског премијера Бењамина Нетањахуа саопштио је да би Израел могао да смањи своје војно присуство у јужном Либану, уколико либанска војска предузме конкретне кораке ка разоружавању Хезболаха.