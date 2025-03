МАЂАРСКА ОПОЗИЦИЈА ОРГАНИЗОВАЛА ПРОТЕСТЕ, Орбан: Подржавам ЕУ, АЛИ БЕЗ УКРАЈИНЕ

Мађар је на протесту поред критика власти, истакао подршку Украјини.

Истовремено он је рекао да је протест огроман "политички и логистички задатак" и замолио чланове своје странке да од 24. марта до 11. априла обиђу целу земљу.

Господари Европе су одлучили да Украјина мора да настави рат са Русијом без обзира на цену, а у замену ће добити брзо чланство у ЕУ на рачун Мађарске, рекао је данас премијер те земље Виктор Орбан.

Говорећи на митингу у Будимпешти поводом прославе Дана државности Мађарске, Орбан је рекао да продржава Европску унију, али без Украјине, преноси Дејли њуз хангари.

Орбан је упозорио да ће "елиминисати финансијску машину која је корумпираним доларима куповала политичаре, судије, новинаре, псеудо-грађанске организације и политичке активисте". Он је истакао да ће Мађари имати прилику да изнесу своје мишљење о тежњама Украјине ка Европској унији.

"Нема европске одлуке без Мађарске. Пре годину дана, питање је било да ли желимо да умремо за Украјину. Сада је питање да ли желимо да будемо банкротирани њеним приступањем (Унији)", рекао је Орбан.

Big ovation followed the Hungarian 🇭🇺 opposition figure Peter Magyar's words: "The spring is here, The spring of the Hungarians, and We, together will end Orban's winter" pic.twitter.com/txWyirRRKZ

