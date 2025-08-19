МАКРОН И БРИЖИТ ПРЕСАВИЈАЈУ ТАБАК! Тужиће инфлуенсерку која тврди да је прва дама Француске рођена као мушкарац
ПАРИЗ: Председник Француске Емануел Макрон изјавио је да су он и његова супруга Брижит одлучили да туже десничарску инфлуенсерку Кендис Овенс да би одбранили истину од њених поновљених тврдњи да је француска прва дама рођена као мушкарац.
"Ово је у Сједињеним Америчким Државама постало толико велико питање да смо морали да реагујемо", рекао је Макрон у интервјуу за "Пари мач", који је данас објављен, што је био његов први јавни коментар на ту тему откако су он и Брижит прошлог месеца поднели тужбу за клевету у Делаверу, преноси бриселски портал Политико.
Према његовим речима, реч је о поштовању истине.
У тужби се наводи да је Овенс ширила ту гласину да би "промовисала своју независну платформу, стекла популарност и зарадила новац".
Овенс води подкаст под називом "Becoming Brigitte", у којем промовише разне теорије завере о супружницима Макрон и њиховом односу, које су они одлучно демантовали. "(Овенс) је неко ко је веома добро знао да шири лажне информације и чинила је то са намером да нанесе штету, у служби идеологије и уз постојећих веза са лидерима крајње деснице", рекао је Макрон.
Председник Француске је објаснио да је пару саветовано да не подносе тужбу када су се те тврдње први пут појавиле у Француској, како би се избегао такозвани "Стрејсенд ефекат", односно додатна пажња јавности која настаје када се покуша са уклањањем нечега. Међутим, када је гласина почела да се шири у САД, Макрон је рекао да је ствар постала превише озбиљна да би се игнорисала.
Након што је тужба Макронових постала јавна, портпарол Овенсове је оштро критиковао поступак, назвавши га "нападом стране владе на права из Првог амандмана једне независне америчке новинарке".
Овенсова тврди да је Брижит Макрон рођена као биолошки мушкарац, да је преузела идентитет друге особе и да чини инцест у браку са француским председником док Макронови све то одлучно негирају. У међувремену, Овенсова је лансирала мајце са ликом Брижит Макрон, стилизоване као насловница ТИМЕ Магазина са натписом "Мушкарац године" испод фотографије прве даме Француске.