ЂОРЂА МЕЛОНИ ЖЕСТОКО КРИТИКОВАЛА ЕМАНУЕЛА МАКРОНА „То би била катастрофа“
Премијерка Италије допутовала је у Вашингтон, а пре пута се успротивила Макрону и подсетила да Русија има 1,3 милиона војника.
Италијанска премијерка Ђорђа Мелони допутовала је у Вашингтон, где ће се за неколико сати у Белој кући састати са америчким председником Доналдом Трампом, Владимиром Зеленским и другим европским лидерима, јавља агенција АНСА.
Пре одласка у Сједињене Америчке Државе, Мелони је нагласила важност јединства западних земаља и осигуравања суверенитета и безбедности Кијева у сваком договору са руским председником Владимиром Путином, како би се окончао рат.
Она се, током обраћања се на виртуелном састанку такозване "коалиције вољних" ради усаглашавања ставова, које ће представити у Белој кући, поново супротставила иницијативи француског председника Емануела Макрона, који инсистира на слању европских војника у Украјину, пише "Кориере дела сера".
Мелони је указала на значајну неравнотежу у снагама.
"Русија има 1,3 милиона војника: колико би ми војника требало да пошаљемо да бисмо били у стању да извршимо задатак?" нагласила је Мелони.
Мелони се такође запитала и шта би се десило уколико би неко од војника погинуо.
"Ако неки од наших војника погине, да ли ћемо затворити очи или треба да реагујемо? Јер ако реагујемо, јасно је да ће и НАТО морати да реагује. А онда бисмо могли одмах да активирамо клаузулу (члан 5, према коме се напад на једну или више чланица НАТО савеза сматра нападом на све чланице),", указала је Мелони.
У свом обраћању, Мелони је истакла да је неопходно да ЕУ подржи мировне напоре америчког председника Доналда Трампа, упозоривши да би, како је нагласила, "напад на њега све уништио".
"Ризик је да би Трамп, ако му се супротставимо, могао све да сруши и каже да 'Украјина не жели мир, Европа не сарађује, па нека онда раде шта хоће' јер ће се Американци директно договорити са Русима", упозорила је Мелони европске лидере, додавши да би то била "катастрофа која би Европу оставила на цедилу".