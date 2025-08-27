МИСЛЕ ДА СУ ЖРТВЕ ЗАВЕРЕ Израел тражи од УН да повуче извештај од глади у Гази
ТЕЛ АВИВ: Министарство спољних послова Израела најавило је да ће данас упутити званично писмо генералном секретару Уједињених нација Антонију Гутерешу са захтевом да УН повуче, како наводи израелска страна, "фабриковани извештај" о глади у Појасу Газе који је недавно објављен у оквиру система "Integrated Food Security Phase Classification" (ИПЦ).
Званичник изеаелског министарства Еден Бар Тал изјавио је да уколико УН не ревидира налазе, Израел планира да покрене кампању међу земљама донаторима ИПЦ-а, позивајући их да обуставе финансирање те платформе, уз пружање доказа који наводно оспоравају извештај и указују на непоузданост система, преноси Тајмс оф Израел.
Бар Тал је оптужио ИПЦ да је "свесно игнорисао сопствене методолошке стандарде" како би дошао до "унапред скованог закључка о глади" у циљу подршке "лажној пропаганди Хамаса о изгладњивању становништва".
Према тврдњама израелског министарства, ИПЦ је манипулисао подацима селективним одабиром и погрешним приказивањем резултата, ослањао се на спекулативне претпоставке о смртности без чврстих доказа и занемарио назнаке о побољшању хуманитарне ситуације.
У писму УН-у, израелско Министарство захтева да се спроведе "хитна и транспарентна ревизија" извештаја, како би се исправиле методолошке грешке и спречило "довођење у заблуду међународне заједнице, јавности и доносиоца одлука".
Извештај ИПЦ-а, објављен прошлог петка, процењује да око 514.000 људи у Гази, готово четвртина укупног становништва, већ испуњава критеријуме за стање глади, док се очекује да тај број порасте на 641.000 до краја септембра.