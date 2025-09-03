МОСКВА НЕПРИХВАТЉИВА Кијев одбио Путинов предлог за састанак са Зеленским у руској престоници
Предлог руског председника Владимира Путина за састанак са украјинским председником Володимиром Зеленским у Москви је неприхватљив, саопштила је данас украјинска влада.
Министар спољних послова Украјине Андриј Сибиха изјавио је да је најмање седам земаља, укључујући Аустрију, Ватикан, Швајцарску и три заливске државе, спремно да буде домаћин састанка Зеленског и Путина, преноси Ројтерс.
"Ово су озбиљни предлози и председник Зеленски је спреман за такав састанак у било ком тренутку. Ипак, Путин наставља да обмањује све нудећи очигледно неприхватљиве предлоге", објавио је Сибиха на свом налогу на мрежи Икс.
Раније данас, Путин је рекао да не искључује могућност састанка са Зеленским и предложио да се тај састанак одржи у Москви.
“Ако је Зеленски спреман за састанак, нека дође у Москву”, рекао је Путин, уз оцену да “постоји светло на крају тунела”, преноси агенција РИА Новости.
Он је истакао да уколико превлада здрав разум, онда може доћи до договора о томе како да се рат у Украјини заврши на задовољавајући начин.
“У супротном случају, мораћемо све да решимо војним путем”, рекао је Путин и додао да је обавестио америчког председника Доналда Трампа о томе да жели да се састане са Зеленским.
Он је навео да је могуће постићи прихватљиву опцију за окончање рата, додајући да су сви покушаји Русије да мирним путем реши украјинско питање били осујећени.
Истакао је да види искрену жељу Трампове администрације да се реши украјински сукоб, а Зеленског је назвао “вршиоцем дужности шефа администрације Украјине”.