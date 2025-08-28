НА ИНСТАГРАМУ ДОБИЛА ЛАЈКОВЕ, У ТУРСКОЈ ОПТУЖНИЦУ Инфлуенсерки која се верала на јарбол прети пет година иза решетака
Инфлуенсерка која је објавила видео како плеше око јарбола са заставом док је била на одмору у Турској суочава се с казном до пет година затвора због непоштовања националне заставе, пише The New York Post.
Туристкиња из Босне и Херцеговине, пре две недеље је објавила видео у којем показује гимнастичке покрете на јарболу са заставом на крову историјског дворца Учхисар у Кападокији, у централној Турској.
Њен профил са 9.000 пратилаца брзо је био преплављен коментарима у којима је оптужују за непоштовање турске заставе – након чега су власти поднеле кривичну пријаву, према наводима NewsX-а.
Из канцеларије гувернера Невсехира потврђено је да је жена под истрагом због вређања заставе – и да јој потенцијално прети до пет година затвора по две одвојене оптужбе.
Конзервативни заступник АК Партије из Невсехира, Емре Цалискан, осудио је овај потез, рекавши да је култна црвено-бела застава с полумесецом и звездом „наша част, зеница нашег ока”.
– Ово непоштовање наших националних и духовних вредности је потпуно неприхватљиво – додао је. – Пажљиво ћемо пратити процес како би се осигурале потребне правне мере против ове особе. Нећемо толерисати никакво непоштовање вредности наше нације.
Из канцеларије гувернера наведено је да је поднесена кривична пријава, те да је Главно тужилаштво у Невшехиру покренуло судску истрагу. Жена још није идентификована осим по свом Инстаграм надимку, преноси avaz.ba.