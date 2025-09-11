НАКОН РУСКИХ ДРОНОВА НАД ПОЉСКОМ Тензије у Европи расту, чланице ЕУ јачају противваздушну одбрану
Као одговор на лет руских дронова изнад територије Пољске, чланице НАТО-а и ЕУ, Немачка ће повећати своје ангажовање на источној граници НАТО-а, саопштио је портпарол владе Штефан Корнелијус.
"Немачка влада ће да прошири и ваздушни надзор изнад Пољске поред постојећих обавеза у балтичким државама и Пољској", навео је он, преноси Шпигел.
Додао је и да ће немачка влада интензивирати подршку Украјини и "радити на брзом усвајању снажног 19. пакета санкција" унутар Европске уније.
Два борбена авиона крећу ка Пољској
Према саопштењу Савезног министарства одбране, Бундесвер продужава и интензивира текућу мисију у којој ће два борбена авиона Јурофајтер стационирана на аеродрому Росток-Лаге такође учествовати у надзору ваздушног простора изнад Пољске, познатом у НАТО жаргону као "ваздушна полиција".
Предвиђено је да ова мисија траје најмање до краја године.
Поред тога, Ратно ваздухопловство распоређује другу ескадрилу за узбуну и одговарајуће посаде у Лагеу, тако да ће четири авиона у будућности учествовати у надзору ваздушног простора на источном крилу НАТО-а.
Сврха ваздушне полиције је очување интегритета ваздушног простора НАТО-а и могућност свеобухватног и флексибилног реаговања на потенцијалне претње.
НАТО је усвојио овај концепт као одговор на руску анексију Крима 2014. године, наводи немачки лист.
"Немачки Јурофајтери ће полетати у случају сумње како би идентификовали непознате или сумњиве летелице и, ако је потребно, пресрели их. Ратно ваздухопловство ће одмах успоставити оперативну готовост", саопштило је Министарство одбране.
До почетка септембра, немачко ратно ваздухопловство је стационирало пет Јурофајтера у Пољској за мисије ваздушне полиције.
Савезници НАТО-а се смењују у пружању подршке државама на источном крилу.
Немачка има два система противваздушне одбране
Поред тога, немачке оружане снаге тренутно имају два система противваздушне одбране Патриот стационирана на аеродрому Жешов.
Велики део западних испорука оружја и друге војне опреме Украјини обавља се преко овог града на југоистоку Пољске.
Контингент се састоји од приближно 200 војника и 100 возила, пише Шпигел.
Немачки министар спољних послова Јохан Вадефул изјавио је у среду да то што су руски дронови недозвољено ушли у ваздушни простор Пољске током напада на Украјину показује да је Москва спремна на ескалацију сукоба, због чега НАТО мора да буде јединствен и да мора да уследи одговор.
Пољске власти су јуче саопштиле да су обориле више руских дронова који су упали у пољски ваздушни простор.
Европски званичници навели су да се ради о намерном руском упаду.
(Blic.rs)