НАПАДНУТЕ ПАТКЕ Суседна Бугарска пријавила епидемију птичјег грипа на три фарме ЕВО КОЛИКО СУ ДАЛЕКО ОД СРБИЈЕ
26.08.2025. 20:20 20:21
Бугарска је пријавила епидемије високопатогеног вируса птичјег грипа на три фарме у јужном делу земље, саопштила је Светска организација за здравље животиња.
У саопштењу се наводи да је вирус птичијег грипа Х5Н1 откривен на три фарме са укупно 28.000 птица, углавном патака, у граду Раковски на југу Бугарске, пренео је Ројтерс.
Птичји грип је последњих година опустошио фарме широм света, пореметивши снабдевање и доводећи до повећања цена хране.