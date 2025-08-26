clear sky
НАПАДНУТЕ ПАТКЕ Суседна Бугарска пријавила епидемију птичјег грипа на три фарме ЕВО КОЛИКО СУ ДАЛЕКО ОД СРБИЈЕ

26.08.2025. 20:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Youtube Printscreen

Бугарска је пријавила епидемије високопатогеног вируса птичјег грипа на три фарме у јужном делу земље, саопштила је Светска организација за здравље животиња.

У саопштењу се наводи да је вирус птичијег грипа Х5Н1 откривен на три фарме са укупно 28.000 птица, углавном патака, у граду Раковски на југу Бугарске, пренео је Ројтерс.

Птичји грип је последњих година опустошио фарме широм света, пореметивши снабдевање и доводећи до повећања цена хране.

 

