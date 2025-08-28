НАТО У ПРОБЛЕМУ? Само три земље чланице испуниће циљеве одбрамбене потрошње ОД 3,5 ОДСТО БДП
ЊУЈОРК: Само три земље чланице НАТО испуниће циљеве потрошње на одбрану ове године, који је повећан са два одсто на 3,5 одсто БДП, показују подаци објављени на сајту Алијансе.
Очекује се да Пољска, Литванија и Летонија, које се граниче са Русијом, достигну тај циљ, иако ће све земље чланице НАТО достићи претходни циљ од два одсто за одбрану ове године.
Подаци показују да ће Естонија, Норвешка, Сједињене Америчке Државе и Данска такође издвојити нешто више од три одсто БДП за одбрану, али није сигурно да ће достићи циљ од 3,5 одсто.
САД, које имају највећу војску у Алијанси и захтевале су повећање издатака, неће испунити овај захтев, а подаци показују да ће ове године издвојити 3,22 БДП на одбрану.
У 2024. години, земље НАТО су заједно потрошиле рекордних 1,3 билиона долара (око 1,12 билиона евра) на војне потребе, а процењује се да ће ове године тај трошак прећи 1,4 билиона долара, преноси Еурактив.
На јунском самиту у Хагу, земље НАТО су се сложиле да повећају издатке за одбрану на 3,5 одсто БДП, што је значајно повећање у односу на циљ од два одсто постављен 2014. године.
Тај број обухвата набавке, плате особља и оперативне трошкове, уз додатних 1,5 одсто за шире издатке везане за одбрану, као што су помоћ Украјини, сајбер безбедност и обнова транспортне инфраструктуре.
Та два одвојена издвајања достижу крајњи циљ од пет одсто БДП сваке земље, чиме се укупна потрошња НАТО доводи до пет билиона долара.