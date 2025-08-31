НЛО? U близини југозападне обале Саудијске Арабије НЕПОЗНАТИ ПРОЈЕКТИЛ ПАО У МОРЕ
РИЈАД: Пројектил непознатог порекла пао је данас у близини брода који се налазио југозападно од саудијског лучког града Јанбуа у Црвеном мору, саопштиле су британске агенције за поморски надзор.
Британска служба за поморске трговинске операције (UKMTO) саопштила је да је брод пријавио да је непознати пројектил пао у море уз ''гласан прасак'', али да је посада брода безбедна и да наставља путовање.
Убрзо након извештаја UKMTO, британска фирма за поморску безбедност Амбри такође је саопштила да је упозната са инцидентом 37,5 наутичких миља (око 70км) југозападно од Јанбуа.
Фирме нису идентификовале ко је одговоран за инцидент, а јеменски побуњеници Хути, који скоро две године врше нападе у Црвеном мору, нису коментарисали, преноси Ројтерс.
Јанбу је лучки град који се налази на западној обали Црвеног мора Саудијске Арабије.
Саудијска Арабија је предводила коалицију која је покренула војну кампању у Јемену од почетка 2015. године како би подржала међународно признату јеменску владу против Хута, који су заузели главни град Сану 2014. године.