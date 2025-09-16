ОПАСНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ГЛОБАЛНОГ ЗАГРЕВАЊА Лето 2025. најтоплије лето у Шпанији од када се води евиденција
МАДРИД: Лето ове године било је најтоплије лето у Шпанији од када се води евиденција од 1961. године, а истовремено је допринело најгорој сезони пожара у последње три деценије, саопштила је шпанска метеоролошка агенција АЕМЕТ.
Лето 2025. године било је за 2,1 степен Целзијуса топлије од просека из периода 1991-2020. и надмашило претходно најтоплије лето из 2022. године за 0,1 степен, навео је АЕМЕТ, преноси Ројтерс.
Девет од 10 најтоплијих лета у Шпанији догодило се у 21. веку, а према речима портпарола АЕМЕТ-а Рубена дел Кампа, таква ситуација ће се наставити и у будућности.
"Ова лета 2022. и 2025. су као најава онога што би могло да нас чека средином века", рекао је дел Кампо у интервјуу за Ројтерс и истакао да је Шпанија сваки трећи дан овог лета била под утицајем топлотног таласа.
Дел Кампо је истакао да ће Шпанија морати да се прилагоди све топлијим летима, али и да настави да доприноси глобалној борби против климатских промена смањењем емисије гасова са ефектом стаклене баште.
Током лета, Шпанија је имала три топлотна таласа који су трајали укупно 36 дана.
Током најинтензивнијег топлотног таласа, који је трајао 16 дана у августу, температуре су премашиле 45 степени Целзијусових на југу земље, што је најинтензивнији забележени топлотни талас, наводи АЕМЕТ.
Земље широм света бележе рекордне температуре последњих година услед убрзаног глобалног загревања.