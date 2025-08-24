ОПАСНО У РУСИЈИ, ЕКСПЛОЗИЈА ПА ПОЖАР КОД НУКЛЕАРКЕ! Оборен украјински дрон у Курску, ватра обасјала небо
Руска ПВО оборила је нешто после поноћи украјински дрон у близини Курске нуклеарне електране након чега је дошло до оштећења трансформатора и пожара, објавила је данас управа нуклеарене електране на свом Телеграм каналу.
"У близини Курске нуклеарне електране 24. августа у 00.26 по московском времену, руски систем ПВО оборио је борбену беспилотну летелицу (БПЛА) оружаних снага Украјине. Приликом пада, украјински дрон је експлодирао и оштетио трансформатор", наводи се у објави, преноси РИА Новости.
Наводи се да је пожар угашен и да нико у кругу нуклеарне електране није повређен.
"Тренутно у нуклеарној електрани Курск активно ради трећи енергетски блок. Четврти енергетски блок је на планираном одржавању. Први и други енергетски блок су у пасивном режиму", објављено је Телеграм каналу нуклеарке Курск.
Радијациони фон на индустријском локалитету НЕ и на суседним територијама се није променио и одговара природним вредностима, потврдила је прес служба нуклеарке Курск.