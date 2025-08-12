ОРБАН ШОКИРАО СТАРИ КОНТИНЕНТ! Европа би требало да одржи сопствени самит са Русијом!
БУДИМПЕШТА: Премијер Мађарске Виктор Орбан поновио је у интервјуу за сајт Мандинер да би Европа требало да одржи сопствени самит са Русијом, истичући да би Европа требало да преузме иницијативу у питањима која се "дешавају у њеном дворишту" са више одлучности.
Износећи разлоге из којих није подржао декларацију Европског савета пред самит Русија-САД, Орбан је рекао да тај документ "недвосмислено и јасно" позива на то да Украјина постане чланица ЕУ, преноси МТИ.
Према његовим речима, Мађари су, када су раније ове године гласали у анкети коју је подржала влада, "Гласање 2025", поручили да не желе да буду чланови истог блока у коме је Украјина, и додао да не може да подржи декларацију која "иде против одлуке мађарског народа".
Орбан је рекао да је рат између Русије и Украјине европско питање које би Европа требало да реши, али да она за то није способна.
Европа би требало да преузме иницијативу у питањима која се "дешавају у њеном дворишту" са више одлучности, рекао је премијер Мађарске.
"Потребан нам је самит Русија-ЕУ, а не да коментаришемо самит Русија-САД", додао је он.
На питање да ли је Мађарска усамљена са таквим ставом, Орбан је рекао да они "никада нису сами".
"Ми смо једини који то изговарају, али многи тако мисле", истакао је мађарски премијер.
Орбан је напоменуо да очекује да ће самит САД-Русија знатно смањити ризик од светског рата.
Он је претходно саопштио да из три разлога није могао да подржи заједничко саопштење 26 лидера земаља чланица Европске уније да Украјина мора да има право да сама одлучује о својој будућности.
Орбан је на свом Фејсбук налогу навео да то саопштење покушава да "наметне" услове за преговоре на које лидери ЕУ нису ни позвани.
Према његовим речима, само четири дана пре историјског састанка између Трампа и Путина, Европски савет је покушао да донесе декларацију у име свих шефова држава и влада ЕУ.
Такође је изразио жаљење што је Европска унија "маргинализована" у том процесу и упозорио је да би још горе било да ЕУ буде само "пасивни посматрач који прима наређења".
Мађарски премијер је истакао да је једини разуман корак за лидере ЕУ да иницирају самит ЕУ-Русија, по узору на најављени састанак између Сједињених Америчких Држава и Русије, које би требало да буде одржан у петак, 12. августа.
"Дајмо шансу миру", поручио је Орбан.
Двадесет шест лидера земаља чланица Европске уније саопштило је да Украјина мора да има право да сама одлучује о својој будућности и да свако дипломатско решење мора да заштити украјинске и европске безбедносне интересе.
У заједничком саопштењу, усвојеном касно синоћ и објављеном данас, наведено је да преговори "могу да имају смисла само у контексту прекида ватре или смањења непријатељстава".
Саопштење су потписали лидери свих чланица ЕУ осим Мађарске.