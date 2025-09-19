clear sky
ОТВОРЕНА ПРОВОКАЦИЈА ЗА НАТО? Руски борбени авиони упали у ваздушни простор суседа НАД ЕСТОНИЈОМ ПРОВЕЛИ ЧАК 12 МИНУТА

19.09.2025. 17:56 18:00
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
m
Фото: Screenshot / Youtube / Taktička oprema - TacEQ

Три руска борбена авиона МИГ-31 ушла су данас у естонски ваздушни простор у области острва Вајндло без дозволе и остала у естонском ваздушном простору скоро 12 минута, пренео је естонски портал "Err.ee".

Како се наводи, авиони нису имали планове лета и њихови транспондери су били искључени. У време прекршаја, авиони такође нису имали двосмерну радио комуникацију са естонским службама ваздушног саобраћаја. 

Министарство спољних послова Естоније позвало је отправника послова Руске Федерације у Талину да изрази протест и уручи ноту у вези са кршењем ваздушног простора те земље. 

- Русија је ове године већ четири пута нарушила естонски ваздушни простор, што је само по себи неприхватљиво, али данашње кршење, током којег су три борбена авиона ушла у наш ваздушни простор, је невиђено брутално - рекао је министар спољних послова Естоније Маргус Цакна. 

Како је рекао, све веће тестирање граница и агресија Русије морају бити суочени са брзим појачавањем политичког и економског притиска. 

Естонија је, раније овог месеца, већ позивала на разговор руског отправника послова у Талину да би изразила протест након што је руски хеликоптер МИ-8 повредио естонски ваздушни простор у близини острва Вајндло.

 

Вести Свет
