ОТВОРЕНА ПРОВОКАЦИЈА ЗА НАТО? Руски борбени авиони упали у ваздушни простор суседа НАД ЕСТОНИЈОМ ПРОВЕЛИ ЧАК 12 МИНУТА
Три руска борбена авиона МИГ-31 ушла су данас у естонски ваздушни простор у области острва Вајндло без дозволе и остала у естонском ваздушном простору скоро 12 минута, пренео је естонски портал "Err.ee".
Како се наводи, авиони нису имали планове лета и њихови транспондери су били искључени. У време прекршаја, авиони такође нису имали двосмерну радио комуникацију са естонским службама ваздушног саобраћаја.
Министарство спољних послова Естоније позвало је отправника послова Руске Федерације у Талину да изрази протест и уручи ноту у вези са кршењем ваздушног простора те земље.
- Русија је ове године већ четири пута нарушила естонски ваздушни простор, што је само по себи неприхватљиво, али данашње кршење, током којег су три борбена авиона ушла у наш ваздушни простор, је невиђено брутално - рекао је министар спољних послова Естоније Маргус Цакна.
Како је рекао, све веће тестирање граница и агресија Русије морају бити суочени са брзим појачавањем политичког и економског притиска.
Естонија је, раније овог месеца, већ позивала на разговор руског отправника послова у Талину да би изразила протест након што је руски хеликоптер МИ-8 повредио естонски ваздушни простор у близини острва Вајндло.