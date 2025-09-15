clear sky
ОВО ЈЕ ГЛОБАЛНА ПОШАСТ И СИТУАЦИЈА ЈЕ ОЗБИЉНА Оболело је више од милијарду људи, СЗО упозорава: Потребна је промена начина живота

15.09.2025. 18:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
гојазност
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

ЛОНДОН: Светска здравствена организација препоручиће употребу лекова за мршављење за лечење гојазности код одраслих, наводи се у нацрту смерница агенције која је позвала земље да ово стање схвате озбиљно као хроничну болест.

Експертски комитет СЗО закључио је да популарни ГЛП-1 лекови, које су прве развиле компаније Ново Нордиск и Ели Лили, део су решења за дугорочно лечење гојазности код пацијената са индексом телесне масе (ИТМ) од 30 или више, уз саветовање о променама начина живота и понашања.

У нацрту смерница, које су објављене на сајту и отворене су за консултације до 27. септембра, СЗО је навела да је одговор на гојазност често обликован застарелим ставовима који је представљају као проблем начина живота. 

vaga
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Уместо тога, наведено је да је то "хронична, прогресивна и рецидивирајућа болест" која погађа више од милијарду људи широм света, како у земљама са високим тако и у земљама са ниским приходима, доприносећи милионима смртних случајева који се могу спречити.

СЗО препоручује употребу лекова за лечење гојазности први пут, називајући то кључним кораком ка развоју глобалног стандарда неге, а посебне смернице развијене су за лечење деце и адолесцената, преноси Ројтерс. 

Иако се нацрт смерница СЗО односи само на људе са БМИ изнад 30, у неким земљама са високим приходима попут САД, лекови се препоручују и људима са БМИ од 27 до 30 и најмање једним медицинским стањем повезаним са тежином.

sendvič
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Раније овог месеца, СЗО није додала лекове као лекове за гојазност на своју листу основних лекова, посебан каталог лекова који би требало да буду доступни у свим функционалним здравственим системима.

Додала их је за пацијенте са дијабетесом типа 2, за чије лечење су првобитно развијени у комбинацији са другим здравственим стањем. Агенција је саопштила да ово указује на то који пацијенти би имали највише користи од скупих терапија, додајући да високе цене ограничавају приступ лековима у земљама са ниским и средњим приходима.

светска здравствена организација гојазност лекови
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
