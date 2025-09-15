ОВО ЈЕ ГЛОБАЛНА ПОШАСТ И СИТУАЦИЈА ЈЕ ОЗБИЉНА Оболело је више од милијарду људи, СЗО упозорава: Потребна је промена начина живота
ЛОНДОН: Светска здравствена организација препоручиће употребу лекова за мршављење за лечење гојазности код одраслих, наводи се у нацрту смерница агенције која је позвала земље да ово стање схвате озбиљно као хроничну болест.
Експертски комитет СЗО закључио је да популарни ГЛП-1 лекови, које су прве развиле компаније Ново Нордиск и Ели Лили, део су решења за дугорочно лечење гојазности код пацијената са индексом телесне масе (ИТМ) од 30 или више, уз саветовање о променама начина живота и понашања.
У нацрту смерница, које су објављене на сајту и отворене су за консултације до 27. септембра, СЗО је навела да је одговор на гојазност често обликован застарелим ставовима који је представљају као проблем начина живота.
Уместо тога, наведено је да је то "хронична, прогресивна и рецидивирајућа болест" која погађа више од милијарду људи широм света, како у земљама са високим тако и у земљама са ниским приходима, доприносећи милионима смртних случајева који се могу спречити.
СЗО препоручује употребу лекова за лечење гојазности први пут, називајући то кључним кораком ка развоју глобалног стандарда неге, а посебне смернице развијене су за лечење деце и адолесцената, преноси Ројтерс.
Иако се нацрт смерница СЗО односи само на људе са БМИ изнад 30, у неким земљама са високим приходима попут САД, лекови се препоручују и људима са БМИ од 27 до 30 и најмање једним медицинским стањем повезаним са тежином.
Раније овог месеца, СЗО није додала лекове као лекове за гојазност на своју листу основних лекова, посебан каталог лекова који би требало да буду доступни у свим функционалним здравственим системима.
Додала их је за пацијенте са дијабетесом типа 2, за чије лечење су првобитно развијени у комбинацији са другим здравственим стањем. Агенција је саопштила да ово указује на то који пацијенти би имали највише користи од скупих терапија, додајући да високе цене ограничавају приступ лековима у земљама са ниским и средњим приходима.