ОВО СЕ ПУТИНУ НЕЋЕ ДОПАСТИ Трамп променио причу па поручио: Украјина ће моћи да поврати своју земљу у њеном првобитном облику!
ЊУЈОРК: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је у уторак да Украјина, уз подршку Европске уније и НАТО-а, има реалну шансу да поврати своју територију и обнови границе које је имала пре почетка рата са Русијом, која се "бесциљно" бори већ три и по године.
У објави на друштвеној мрежи Truth Social, Трамп је истакао да је, након што се детаљно упознао са војном и економском ситуацијом у Украјини и Русији, уверен да Украјина има "велику могућност" да се врати на своје првобитне границе.
Он је нагласио да Русија, која се бесциљно бори већ три и по године, делује као "папирни тигар" и да би правој војној сили требало мање од недељу дана да победи у том рату.
Трамп је истакао економске потешкоће с којима се Русија суочава због рата, укључујући озбиљне проблеме са снабдевањем горивом и ширење ратне економије која одвлачи средства са других сектора.
"Украјина ће моћи да поврати своју земљу у њеном првобитном облику и, ко зна, можда чак и оде даље од тога! (Председник Русије Владимир) Путин и Русија су у великим економским проблемима и ово је време да Украјина делује", рекао је он.
Трамп је закључио објаву изражавајући најбоље жеље обема странама у сукобу, наглашавајући да ће САД наставити да испоручује оружје НАТО-у, како би "НАТО радио шта хоће са њим".
Ово је први пут да је Трамп од ступања на дужност сугерисао да би Украјина могла да поврати сву територију коју је Русија заузела од 2014. године.
Раније је сугерисао да би Украјина морала да се одрекне дела своје територије како би осигурала мировни споразум.