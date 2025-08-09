ОВО СУ НАЈМАЊЕ ПЕНЗИЈЕ У НЕМАЧКОЈ Баварски пензионери се нарочито истичу
На западу Немачке, пензионери у Доњој Саксонији примају најмање новца, док су на истоку то мушкарци и жене у Тирингији.
Нигде на западу мушкарци не примају тако ниску старосну пензију након 45 година радног стажа као у Доњој Саксонији, преноси Ало.
Према подацима Министарства рада, мушкарци у Доњој Саксонији су крајем 2024. године примали просечно 1.783 евра месечно. Генерално, Доња Саксонија је такође била испод западнонемачког просека, са просечном пензијом од 1.684 евра за особе са најмање 45 година радног стажа.
Према владиним подацима, национални просек је био 1.668 евра, у западнонемачким савезним покрајинама 1.729 евра, а у источнонемачким савезним покрајинама 1.527 евра.
Са просеком од 1.685 евра, баварски пензионери примају једну од најнижих пензија међу западнонемачким савезним покрајинама. Након најмање 45 година радног стажа, пензионери у Северној Рајни-Вестфалији тренутно примају просечну месечну пензију од 1.772 евра.
У Бремену је просек био 1.690 евра. У свим осталим западним немачким покрајинама износ је био већи - у Баден-Виртембергу, на пример, 1.907 евра, а у Северној Рајни-Вестфалији 1.889 евра. Чак и у суседном Бремену, мушкарци су прошли нешто боље, са просеком од 1.794 евра.