ПАПА ЛАВ XIV АПЕЛУЈЕ ЗА ТРАЈНИ МИР И ОКОНЧАЊЕ СУКОБА Поглавар Римокатоличке цркве тражи прекид ватре и ослобађање талаца

27.08.2025. 13:26 13:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Papa Lav XIV
Фото: Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

ВАТИKАН: Поглавар Римокатоличке цркве папа Лав XIV данас је упутио апел глобалној заједници да се оконча скоро двогодишњи сукоб између Израела и Хамаса, позивајући на трајни прекид ватре, ослобађање талаца и пружање хуманитарне помоћи.

"Још једном упућујем снажан апел како би се окончао сукоб у Светој земљи, који је изазвао толико терора, разарања и смрти“, рекао је папа у својој аудијенцији у Ватикану.

"Молим да се сви таоци ослободе, да се постигне трајни прекид ватре, да се олакша безбедан улазак хуманитарне помоћи и да се у потпуности поштује међународно хуманитарно право", рекао је.

Поглавар Римокатоличке цркве је раније овог месеца упутио хитан апел међународној заједници и њеним лидерима, поручивши да рат мора да се одбаци као "средство за решавање конфликата".

Папа је тада, током недељне мисе, позвао лидере да преузму одговорност и активно раде ка постизању мира, истовремено апелујући на вернике да никада не престану да се моле за овај циљ.

