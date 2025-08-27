ПАПА ЛАВ XIV АПЕЛУЈЕ ЗА ТРАЈНИ МИР И ОКОНЧАЊЕ СУКОБА Поглавар Римокатоличке цркве тражи прекид ватре и ослобађање талаца
ВАТИKАН: Поглавар Римокатоличке цркве папа Лав XIV данас је упутио апел глобалној заједници да се оконча скоро двогодишњи сукоб између Израела и Хамаса, позивајући на трајни прекид ватре, ослобађање талаца и пружање хуманитарне помоћи.
"Још једном упућујем снажан апел како би се окончао сукоб у Светој земљи, који је изазвао толико терора, разарања и смрти“, рекао је папа у својој аудијенцији у Ватикану.
"Молим да се сви таоци ослободе, да се постигне трајни прекид ватре, да се олакша безбедан улазак хуманитарне помоћи и да се у потпуности поштује међународно хуманитарно право", рекао је.
Поглавар Римокатоличке цркве је раније овог месеца упутио хитан апел међународној заједници и њеним лидерима, поручивши да рат мора да се одбаци као "средство за решавање конфликата".
Папа је тада, током недељне мисе, позвао лидере да преузму одговорност и активно раде ка постизању мира, истовремено апелујући на вернике да никада не престану да се моле за овај циљ.