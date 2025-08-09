ПЕНЗИОНЕРИМА ОДУЗЕТО 11 МИЛИНА ЕВРА Грешка у систему призната, али новац им ипак неће бити враћен
Немачки пензиони систем суочава се са озбиљном грешком: због погрешног обрачуна доприноса за негу (Pflegeversicherung), чак 22 милиона пензионера је преплатило укупно око 11 милиона евра. Иако је грешка препозната - новац им неће бити враћен.
Како је дошло до грешке?
До грешке је дошло приликом јулских исплата пензија, када су пензионери морали да плате заостали допринос за негу, јер је стопа доприноса порасла са 3,4% на 3,6 одсто, а нова стопа се примењује ретроактивно од 1. јануара 2025. Тако је сваком пензионеру додатно наплаћено 0,2% за претходних шест месеци.
Допринос обрачунат на увећане пензије које тада нису важиле
Проблем је, како пише немачки Билд, у томе што је допринос обрачунат на основу увећаних пензија које тада још нису биле у примени. Допринос је требало обрачунати на ниже износе који су важили у претходном периоду, али је грешком узета у обзир нова, већа пензија.
Због тога је сваком пензионеру наплаћен нешто већи износ него што је требало, што је изазвало незадовољство.
Двострука наплата за новопечене пензионере
Још већи проблем погађа оне који су тек у јуну отишли у пензију. Они су, док су још радили, већ плаћали повећани допринос из својих плата, а сада су исти допринос поново платили и као пензионери – дакле, дупло!
Колики је износ преплате?
Иако су појединачне преплате мале (на пример, код пензије од 2.400 евра преплаћено је око 1 евро), укупна преплаћена сума износи око 11 милиона евра.
Поврат новца - неће се десити
Упркос томе што је грешка евидентна, повраћај новца није планиран, потврдила је портпаролка немачке министарке за социјална питања, Барбел Бас, за Билд.
То је изазвало жестоке реакције у јавности. Председник Савеза пореских обвезника Немачке, Реинер Холзнагел, изјавио је:
- Ово није поштено према пензионерима! Министарство и пензијски фонд треба да размотре повраћај преплаћених износа.