ПЛОВИЛИ СУ МИРНО, А ОНДА ИХ ЈЕ НАПАО НИЛСКИ КОЊ 11 људи нестало без трага
У петак ујутро, у месту Бујо на југозападу Обале Слоноваче, чамац са групом људи преврнуо се на реци Sassandra када га је ударио нилски коњ.
Према речима министарке солидарности Белмонде Дого, 11 особа, међу којима су жене, девојчице и једно дете, и даље се води као нестало. Три особе су преживеле, а потрага за несталима је у току.
- Са великом тугом смо примили вест о нестанку 11 особа након што је чамац преврнуо нилски коњ - написала је министарка на својој Фејсбук страници.
Нилски коњи су познати као опасне животиње по људе. Студија иворичких научника из 2022. године наводи да су управо они најчешће укључени у инциденте са смртним исходом или повредама. У Обали Слоноваче живи око 500 ових животиња, углавном у рекама на југу земље, попут Sassandre и Бандаме.
Слични инциденти нису реткост јер су чамци често претрпани путницима. У априлу ове године, 12 деце и тинејџера је погинуло утопивши се када се преврнуо чамац у лагуни код Абиџана.