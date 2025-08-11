ПОЛИЦИЈА У ШПАНИЈИ РАЗБИЛА ИЛЕГАЛНИ ДУХОВНИ ЦЕНТАР Заплењени ајаваска и отров жаба, спречена обећана „астрална путовања“
МАДРИД: Шпанска полиција ухапсила је три особе и запленила значајне количине психоактивних супстанци, укључујући 11 литара ајаваске, 117 биљака кактуса Сан Педро и више флаша отрова жабе.
Полицуја је извршила рацију на два сеоска имања која су коришћена за организовање ''духовних рекреација'' уз обећана "астрална путовања".
Како је саопштила шпанска Цивилна гарда, истрага је започета пре пет месеци у провинцији Аликанте на западу земље, након пријаве бившег учесника једног од "путовања".
Ухапшена су два мушкарца и једна жена, за које се верује да су вође групе, док је још пет особа под истрагом због улоге „духовних водича“, наводи Гардијан.
Сви се терете за трговину дрогом, прање новца и припадност криминалној организацији.
Истрагом је утврђено да је центар, који се на интернету представљао као међународно признато духовно уточиште, нудио вишедневне третмане „традиционалном лековитом медицином“ који су били нарочито популарни међу европским посетиоцима.
Пакет аранжмани у трајању од три до пет дана коштали су у просеку 1.000 евра и укључивали су смештај, подршку особља и конзумирање психоактивних супстанци.
У просеку су се одржавала по два "астрална путовања" недељно са групама од до 20 људи, а свако "путовање" је пратио тим од шест запослених.
Истражитељи процењују да је организација зарадила стотине хиљада евра, углавном у готовини, која није била пријављена, коришћени су бројни банковни рачуни у више земаља.
Полиција је током упада затекла 16 учесника у једном од "одмаралишта" и открила неадекватне хигијенске услове у просторијама, укључујући импровизовану лабораторију за припрему супстанци.
Ајахуаска, Сан Педро, отров жабе, дивља рута и стидљива мимоза класификовани су као забрањене супстанце у Шпанији, а њихова употреба није дозвољена ни у терапеутске сврхе због високог ризика по здравље, навела је полиција.
"Иако су природног порекла, ове супстанце могу имати снажно и непредвидиво дејство на људски организам, нарочито када их примењују особе без медицинског знања и у нестерилним условима", упозорили су из Цивилне гарде.