ПРЕДСЕДНИК АМЕРИКЕ – ЊУЈОРК ТАЈМ 0:1 Амерички окружни судија одбацио Трампову тужбу
ЊУЈОРК: Амерички окружни судија Стивен Меридеј одбацио је данас тужбу председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа против „Њујорк Тајмса“ вредну 15 милијарди долара због клевете.
Меридеј је навео да је Трамп прекршио савезно процесно правило које захтева кратак и јасан навод разлога због којих тражи правну заштиту, додајући да тужба није јавни форум за увреде нити заштићена платформа за изливање беса против противника, преноси Ројтерс.
Меридеј је дао Трампу рок од 28 дана да поднесе измењену тужбу.
Трамп је покренуо тужбу против „Њујорк тајмса“, због некоректног извештавања и коментара о њему.
Тужба је поднета суду на Флориди, а оптужује „Њујорк тајмс“ да је „портпарол Демократске странке“ и наводи низ текстова, укључујући подршку на насловној страни демократској кандидаткињи Камали Харис уочи прошлогодишњих председничких избора, пренео је Политико.
Трамп је у објави на друштвеној мрежи Трутх социал навео да се „дегенерисани“ „Њујорк тајмс“ бавио „вишедеценијским лагањем о вашем омиљеном председнику, мојој породици, послу, Покрету Америка на првом месту и нашој нацији у целини“.
„'Њујорк тајмсу' је било дозвољено да о мени слободно лаже, да ме блати и клевеће превише дуго и то сада престаје“, додао је он.
У тужби се наводи да је извештавање „Њујорк тајмса“ нанело штету Трамповом „јединственом бренду“ и пословним интересима, укључујући вредностима акција његове медијске компаније, проузрокујући „репутациону штету“ вредну „милијарде долара“.